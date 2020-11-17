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  3. Tunç Soyer, "Salgının önüne geçmek için " diyerek yeni yasakları açıkladı

Tunç Soyer, "Salgının önüne geçmek için " diyerek yeni yasakları açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgını nedeniyle yarından itibaren geçerli olmak üzere halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verildiğini, Grand Plaza’nın işlettiği tüm kafe ve restoranların yanı sıra Meslek Fabrikası’nın kurslarının kapalı olacağını bildirdi.

Tunç Soyer, "Salgının önüne geçmek için " diyerek yeni yasakları açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İzmir'de koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken ve vatandaşlara gönüllü karantina çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, salgın nedeniyle alınan tedbirleri Twitter hesabından açıkladı. Başkan Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Artan salgının önüne geçmek için ek önlemler alıyoruz. Yarından itibaren halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara veriyoruz. Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza’nın işlettiği tüm restoran ve kafeler, Meslek Fabrikası’nın kursları bir süre kapalı kalacak." ifadelerini kullandı.

 

"GÖNÜLLÜ KARANTİNAYI HERKES KENDİ ÖLÇEĞİNDE BAŞLATSIN"

Öte yandan Tunç Soyer'in yaptığı paylaşımda yer alan videoda," İzmir'de özellikle önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da sıklaştırmak mecrubiyetindeyiz. İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın" ifadelerine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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