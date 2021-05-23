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Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktı

Beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle seviyesinde düşüş olan Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı.

Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktı

Nehrin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle seviyesinde düşüş oldu.

DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 10 metreküpe kadar geriledi.

Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu. Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar gözüktü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı.

Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.

Tarımsal sulamada kullanılan nehirlerin debisindeki düşüş, özellikle çeltik üreticilerini endişelendiriyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktı

Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktı

Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktı

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