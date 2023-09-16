Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavgayı suyunu yudumlayarak ve gülerek izledi

CHP kongresinde yine kavga çıktı. CHP İzmir İl Kongresi'nde çarşaf liste-blok liste anlaşmazlığı arbedeye döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, arbedenin arasında kaldı.
TUNCAY ÖZKAN SUYUNU YUDUMLADI GÜLEREK İZLEDİ
Kameralara yansıyan kavgada seçim sonrası CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden alınan Tuncay Özkan'ın keyifli hali dikkat çekti. Su içerken görüntülenen Tuncay Özkan'ın kavga sırasında güldüğü görüldü.
CHP İzmir il kongresinde partililer bir birine girdi! Küfürler havada uçuştu yumruklar konuştu