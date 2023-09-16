Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavgayı suyunu yudumlayarak ve gülerek izledi CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden alınan Tuncay Özkan'ın bu gün İzmir İzmir'de yapılan il kongresinde kavga çıkması sonucu, kavgayı keyifli bir şekilde suyunu içerek gülerek izlemesi gündem oldu.