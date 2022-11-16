Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken itiraf :"Kaçak elektrik kullanıyoruz"

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Halk TV'de katıldığı bir canlı yyaın programında yaptığı konuşmalarla gündeme geldi. Elektrik kullanımı hakkında konuşan Maçoğlu, gelen faturaların yüksekliğinden dert yanarak buldukları şaşkınlık verecek yöntemi anlattı.

"KAÇAK AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Canlı yayında konuşan Maçoğlu 2 ay önce 300 bin lira elektrik faturasını bu ay 2 milyona çıktığında der yanarak gelen elektrik faturalarını ödemediklerini söyledi.

Maçoğlu "9-10 ay elektrikler kesildi. Bazı yerlerde buna müdahale edebiliyoruz. Mesela ortak kullanım alanı olan park ve bahçelerde kestiler. Açık söyleyeyim, kaçak açmaya çalışıyoruz kimseden sakladığımız bir şey yok" dedi.

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Sunucunun "Ödemiyorsunuz, kaçak mı kullanıyorsunuz?" sorusuna ise "Evet" yanıtın verdi. O sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.