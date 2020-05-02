Tunceli Valisi Tuncay Sonel paylaştı! Mehmetçik'ten devasa 'Ay yıldız'

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda terörden temizlenen dağlara ay yıldızı çizen Mehmetçik, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazdı.

Terörle mücadele kapsamında son 3 senede önemli başarılar elde edildi. Terörle mücadele başarılı operasyonların yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer alan Tunceli'de, teröristlerin inlerine girilerek kökü kazındı. Pülümür'de görev yapan Mehmetçik'te taş, kireç ve boyalar ile dağın eteklerine ay yıldız çizerek " Ne Mutlu Türküm Diyene" yazdı ve o anları havadan görüntüledi.

TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL, TWITTER HESABINDA PAYLAŞTI

O Görüntüyü Tunceli Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından "Tunceli-Pülümür'de Kahramanlarımız gönderdi az önce. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" notuyla paylaştı.

Tuncay Sonel'in paylaşımı: