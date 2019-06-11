Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var

Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist tespit etti. Güvenlik güçleri, teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lıların, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

4 ASKER YARALANDI

Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.