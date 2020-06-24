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  3. Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasta bulunan 4 CHP'li belediye başkanı evlerinde karantina altına alındı.

Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama ile koronavirüs test sonucu poizitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile  Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 CHP’li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.

14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA ALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandıTunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı

Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun

Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan

Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı


 

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