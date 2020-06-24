Tunceli'de koronavirüs şoku! 4 belediye başkanı karantinaya alındı
Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasta bulunan 4 CHP'li belediye başkanı evlerinde karantina altına alındı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama ile koronavirüs test sonucu poizitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 CHP’li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.
14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA ALTINA ALINDILAR
Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı
Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun
Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
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