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Tuncer Hunca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Mesleği ne?

Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan Tuncer Hunca, taraftarlar tarafından merak edilen bir isim oldu. Peki Tuncer Hunca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Mesleği ne?

Tuncer Hunca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Mesleği ne?

Galatasaray'da seçimli yapılacak Genel Kurul öncesi mevcut Başkan Mustafa Cengiz ve Burak Elmas'ın ardından Tuncer Hunca da adaylığını açıkladı. 

TUNCER HUNCA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NE İŞ YAPIYOR? MESLEĞİ NE? SER

Tuncer Hunca, Louisiana State Kimya ve Pazarlama Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi İşletme Dalı üzerine yüksek lisans yapmıştır. 

Hunca Kozmetik'in sahibi olan Tuncer Hunca iş insanıdır.  Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketinin ikinci kuşak temsilcisi olarak pazarlama sektöründe 32 yıllık tecrübeye sahiptir. İngilizce bilmektedir. 

Öte yandan Hunca’nın babası rahmetli Adnan Hunca, Galatasaray Lisesi mezunu ve uzun yıllar Galatasaray Kulübü yönetiminde görev almış bir isimdi.

Tuncer Hunca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Mesleği ne?

Tayfun Altuntaş
Editör
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