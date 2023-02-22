Tunde Owolabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunde Owolabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunde Owolabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunde Owolabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunde Owolabi 26 Temmuz 1995 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. Belçika,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunde Owolabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini izzosportmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tunde Owolabi'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tunde Owolabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunde Owolabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tunde Owolabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunde Owolabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Radcliffe

1 Şubat 2015 yılında New Mills

1 Ocak 2017 yılında Hyde United

1 Eylül 2017 yılında Glossop NE

1 Ocak 2018 yılında Skelmersdale

1 Temmuz 2018 yılında Radcliffe

5 Ağustos 2019 yılında Vict. Hotspurs

30 Ağustos 2019 yılında FC United

29 Temmuz 2020 yılında Hamilton Acad.

7 Mart 2021 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında St. Pat's

1 Ocak 2023 yılında Cork City

Tunde Owolabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunde Owolabi şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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