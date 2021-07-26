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  3. Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunbus'ta bugünden itibaren 1 ay süreyle 19.00 - 06.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

25 Temmuz Pazar günü açıklamalarda bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Devam eden protesto gösterileri dolayısıyla Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın yeni tip koronavirüs (Kovif-19) salgını ile mücadele kapsamında getirildiği ifade edilirken; saat 19.00 ila 06.00 saatlerinde uygulanacak olan kısıtlamada  yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf tutulacağı açıklandı.

Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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