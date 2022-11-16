Tunus'ta Afak Tunus Partisi genel başkanına yurt dışı yasağı!

Afak Tunus Partisi lideri Fadıl Abdulkafi, kendisine yurt dışı yasağı uygulandığını duyurdu. Abdulkafi, bunun adli bir yetkiye dayanmayan keyfi bir karar olduğunu ve seyahat hakkının engellendiğini ifade etti.

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Tunus'ta Afak Tunus Partisi genel başkanına yurt dışı yasağı!

TUNUS (AA) - Tunus'ta muhalefette bulunan Afak Tunus Partisi lideri Fadıl Abdulkafi, yurt dışına çıkışının engellendiğini duyurdu.

Abdulkafi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce Tunus Kartaca Havalanı üzerinden yurt dışına seyahat etmek istedim ancak seyahat etmem güvenlik güçleri tarafından engellendi." ifadelerini kullandı.

Hakkında herhangi bir adli kovuşturma olmadığına dikkati çeken Abdulkafi, bunun adli bir yetkiye dayanmayan keyfi bir karar olduğunu ve seyahat hakkının engellendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 2021'de aldığı olağanüstü kararların ardından feshedilen Tunus Meclisinde 8 sandalyeyle temsil edilen Afak Tunus Partisi, 25 Temmuz'da düzenlenen yeni Anayasa referandumuna "hayır" oyu kullanan blok içerisinde yer almıştı.

- Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5'inin katıldığı referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

KAYNAK: AA

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