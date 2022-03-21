Tunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: 95 kişi yaralı

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni merkez istasyon yakınında çarpıştı. Kazada çoğu hafif olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir başka açıklamaya göre ise 95 kişinin kazada yaralandığı belirtildi.

Çarpışan iki trenden birinin boş olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların çeşitli hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

CAN KAYBI YOK

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.