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Tunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: 95 kişi yaralı

Tunus'ta biri boş, diğeri ise dolu olan iki yolcu trenin merkez istasyon yakınında çarpışması sonucu en az 95 kişi yaralandı.

Tunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: 95 kişi yaralı

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni merkez istasyon yakınında çarpıştı. Kazada  çoğu hafif olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir başka açıklamaya göre ise 95 kişinin kazada yaralandığı belirtildi. 

Çarpışan iki trenden birinin boş olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların çeşitli hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Tunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: En az 65 kişi yaralandı

CAN KAYBI YOK

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: En az 65 kişi yaralandı Tunus'ta iki tren kafa kafaya çarpıştı: En az 65 kişi yaralandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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