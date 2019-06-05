Tüpraş’ta yangın!

Bugün sabah saatlerinde, Tüpraş Rafinerisi'nde yangın meydana geldi. Tüpraş'ta alarmlar çalmaya başladı. Körfez'deki itfaiye ekipleri hareket etti. Tüpraş'a ait itfaiye ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Fabrikanın ünite giriş kapısında müdahale için bir süre bekleyen itfaiye ekiplerine ise yangının kontrol altına alındığı mesajı iletilirken, ekipler geri döndü. Tüpraş'tan kısa süreli dumanlar yükselirken, çevredekiler korku yaşadı. Yangının kontrol altına alınmasıyla duman yok oldu. Tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verildi.