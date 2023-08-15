“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!

Kağıthane'de bulunan bir sitenin parkında bir genç, kadının çocuğunun köpeğe top attığını iddia edince tartışma çıktı.

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“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!

Kağıthane'de bulunan bir sitenin parkında bir genç, kadının çocuğunun köpeğe top attığını iddia edince tartışma çıktı. Kadınlar, köpeğe saldırmadıklarını söyleyince durumu kabul etmeyen genç, telefonuyla kadınları kayda alarak tahrik etti. Kadınlar ise durum karşısında gence sözlü ve fiziki olarak tepki gösterdi. Ortalığın karıştığı kavgada genç, "Türbanından utan" diyerek kadınları aşağılarken o anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitenin parkında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadının çocuğu topunu sokak köpeğine attı. Çocuğun topu köpeğe attığını gördüğünü iddia eden B.A. (30) duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlarla B.A. arasında tartışma çıktı.

"Türbanından utan" diyerek aşağıladı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, B.A. cep telefonunu açarak kadınları kayıt altına almaya başladı. Kadınları kayıt altına alarak hem tahrik eden hem de suçlayan B.A., dakikalarca onlarla kavga etti. Kendisine tepki gösteren kadınlara son olarak "Türbanından utan" diyerek aşağılayan B.A. ardından parktan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Vatandaşları tehdit ettiği için gözaltına alınmış

Öte yandan videoyu kayda alan gencin, "Başıboş köpekleri toplayın" diyen vatandaşları tehdit eden bir hayvan hakları derneğinin yöneticisi B.A. olduğu, geçtiğimiz ay ise "halkı paniğe sevk etmek ve korku oluşturmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

B.A.'nın sosyal medyada sokak köpeklerine karşı çıkan vatandaşları "öldürmekle" tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.

“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!

“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!

“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!

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