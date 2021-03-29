Turex Turizm halka arz ne zaman? Hisse fiyatları, borsa kodu | Turex Turizm halka arz hangi bankalar?

Sektöründe öncü fşrmalardan Turex Turizm A.Ş. yetkilileri, halka arz amacıyla Sermeya Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulduğunu duyurdu. 2002 yılında faaliyete geçen ve o günden bu yana turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı, filo araç kiralama, özel yapım araç kiralama, şehir içi çevre temizliği ve iş makinası kiralanması alanlarında; profesyonel yönetimi, uzman şoför kadrosu ve güçlü teknoloji altyapısı ile sürekli gelişimi prensip edinerek, Türkiye’nin önemli kamu ve özel kuruluşlarına servis hizmetleri sunan Turex Turizm'in halka arz edileceğini öğrenen yatırımcılar da arama motorlarında, Turex Turizm halka arz ne zaman? Turex Turizm halka arz hangi bankalar? konularını araştırıyor. İşte Turex Turizm A.Ş. halka arzı hakkında tüm detaylar...

TUREX TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN? TUREX TURİZM HALKA ARZ TARİHİ

Oyak Yatırım Gayrimenkul Değerler A.Ş. liderliğindeki, ticarette güveni motto haline getirmiş Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. halka arzı, 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek.

10.30-13.00 saatleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da belli oldu.

TUREX TURİZM HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI

Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltmeyi planlıyor.

Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

TUREX TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak.

Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor. Borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.