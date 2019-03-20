Turgay Güler kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Turgay Güler kimdir? Yaptığı programlarla bilinen Turgay Güler kariyerine Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak sürdürüyor. Ülke TV'de yaptığı "Sıradışı" programıyla da ekran yüzü olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde de konuk olarak aldığı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı dialoglarla gündeme gelen Turgay Güler kullanıcılar tarafından aratılan isimlerden oldu. Peki Turgay Güler kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz..

Turgay Güler Kimdir, kaç yaşında, nereli?

Turgay Güler... Malatyalı olmasına rağmen, İstanbul'da doğdu büyüdü.. Mesleğinde Kanal 7'de yaptığı özel haberlerle tanındı. Bir çok gazetede muhabirlik yaptı, polis muhabiri olarak geceli gündüzlü çalıştı. Hem alaylı hem de mektepli yani. Genç yaşına rağmen basamakları ikişer üçer çıkmaya başladı ve 2006 yılında ekranlarda belirmeye başladı. Ülke TV'de "Sıradışı" programla kısa zamanda ekran yüzü olmaya başladı. Akşam'la kalem erbabı oldu. Uzun süre Akşam'da yazarlık yaptıktan sonra, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Turgay Güler 2014 yılından bu yana Güneş'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor. 1975 yılında İstanbul'da doğan Turgay Güler evli ve bir çocuk babasıdır.

GÜNEŞ GAZETESİNİN TARİHİ

Güneş gazetesi, 19 Şubat 1982 günü Ömer Çavuşoğlu tarafından yayınlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet Kozanoğlu'nun üstlendiği gazetede murahhas üye ve Genel Yayın Yönetmeni Güneri Cıvaoğlu'dur.

Güneş, sahiplerinin mali darboğaza düşmesinden sonra, 1983 Temmuz ayında işadamı-müteahhit Mehmet Ali Yılmaz tarafından satın alındı. 9 Mayıs 1984'te "uzun ve çalkantılı bir dönem sonunda" Güneri Cıvaoğlu gazeteden ayrıldı. Dönemin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Dünya gazetesi sahibi Nezih Demirkent'in "genel müdür işlevi"ni yürüttüğü gazetede Yayın Konseyi'nde Hakkı Öcal, Nail Güreli, Hasan Tuncay ve Oktay Ekşi görev yaptı. Murahhas aza olarak Oktay Ekşi, bir dönem yayın yönetmenliği görevini üstlendi. "Mehmet Ali Yılmaz'a göre iyi gazete yapılamadığı" gerekçesiyle, Güneri Cıvaoğlu 3 Mart 1985 tarihinde, Yılmaz tarafından yeniden görevine çağrıldı. Cıvaoğlu, 24 Ekim 1986 tarihinde görevinden ayrıldı. Yerine, Kasım 1986'da Genel Yayın Yönetmeni ve başyazar olarak Mehmet Barlas getirildi. Barlas, Nisan 1988'de görevden alındı, yerine Nahit Duru getirildi.

Güneş, 19 Şubat 1989'da Asil Nadir tarafından satın alındı. Metin Münir'in 24 Ekim 1990 tarihinde, Asil Nadir'in isteği üzerine ayrıldığı Genel Yayın Yönetmenliği'ne Ankara Temsilcisi Uluç Gürkan atandı. Mart 1991'de ayrılan Uluç Gürkan'dan sonra, Suavi Kaptan O sırada Londra'da Asil Nadir tarafından yetkili kılınan Ömer Erdal Yılmaz'ın Güneş gazetesinin yönetimine gelmesi akabinde Suavi Kaptan ve 70 kişilik ekibinin o hafta istifa etmesi nedeniyle,İmtiyaz sahibi Ömer Erdal Yılmaz tarafından önce Erkan Özmen 3 haftalık kısa bir süre için Yayın Yönetmenliğine getirildi.

Ömer Erdal Yılmaz, Merhum Şeref Durugönül'ün tanıştırdığı ve tavsiye ettiği Günaydın gazetesinin Ankara temsilcisi merhum Yavuz Gökmen'i Genel Yayın Yönetmenliğine atar. Nahit Duru,1 Eylül 1991'de Genel Yayın Yönetmeni olur. Gazetenin, 6 Mart 1992'de mali kriz nedeniyle ara vermesinden sonra gazete binasında nöbette kalan çalışanlardan Rıza İpek, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Asil Nadir'in gazetelerin ve dergilerin sahibi olduğu dönemde idari yönetim kadrolarında da önemli değişiklikler yaşandı. Eski Tifdruk Genel Müdürü Mehmet Bayraktaroğlu, eski Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü, ceza hukuku profesörü Çetin Özek ile Günaydın ve Tan Pazarlama'nın yöneticisi Ömer Erdal Yılmaz, Nadir tarafından yetkili kılındı.Mali kriz nedeniyle maaş alamadıkları gerekçesi ile gazeteyi basmamakta direnen ve matbaa binasını işgal eden bir kısım çalışanın işten tazminatsız çıkarılması sonucu başlayan çadırlı eylem sürerken, gazetenin imtiyaz sahipliği yoğun icra takiplerini bertaraf edebilmek ve gazetenin devamını sağlayabilmek için,Yönetim Kurulu kararıyla Güçlü Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'den Gün Holding AŞ'ye, sonra da Adalar Gazeik Matbaacılık Ltd'ye devredilir...

4 yıl ara verilmesi ardından sonra Güneş, 1996 yılında Ilıcak ailesi tarafından 4 Şubat 1997'de tekrar yayına Güneş'in bir türevi olarak yayın hayatına başlamıştır. Güneş gazetesi Nisan 1997 yılında Akşam Gazetesi ile beraber Çukurova Holding tarafından satın almıştır. Mayıs 2013'ten sonra bir süre TMSF tarafından el koymuştur.

21 Kasım 2013 tarihinde Çukurova Holding Yönetimi ve Sancak Grubu arasındaki görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmış olup Güneş Gazetesi ve bağlı olduğu Turkmedya, Sancak Grubu'na satılmıştır. Sancak Grubu'nun gazeteyi satın almasının ardından 19 yıl boyunca Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Murat Büyükçelebi ile yollar ayrılmış; yerine Murat Kelkitlioğlu göreve getirilmiştir.