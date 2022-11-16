Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?

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TURGAY YERLİKAYA KİMDİR?
Turgay Yerlikaya Lisans eğitimini 2012 yılında Kocaeli üniversitesi'inde tamamladı. Yüksek lisansını 2014 yılında "Türk medyasında self-oryantalizm" tez ile Marmara Üniversitesikişiler arası iletişim ana bilim dalın'da doktora çaluışmalarını sürdüren Turgay Yerlikaya iletişim teorilei, Msmanlı-Türk modemleşmesi, oryantalizim, islamafobya, ve sosyoloji alanlarında çalışmaktadır.
İstanbul Ünüversitesi öğretim üyesidir
Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda iletişim uzmanıdır.
Turgay Yerlikaya, Arapça Kitaplar, Araştırma - İnceleme, E-Kitap kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hürriyet-ü Es-Sahafa Fi Türkiyya - El-Asatir ve'l-Haka'ek, Press Freedom in Turkey Myths and Truths, Türkiye’de Basın Özgürlüğü olarak sayılabilir.
Turgay Yerlikaya kitapları; Seta Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Turgay Yerlikaya tarafından yazılan son kitap "Hürriyet-ü Es-Sahafa Fi Türkiyya - El-Asatir ve'l-Haka'ek", Seta Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.