Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?

TV tartışma Programlarına katılarak yaptığı analiz ve yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekerek sosyal medyada Turgay Yerlikaya kimdir mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. Bizde sizler için araştırdık, Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir? işte detaylar.

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Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir?

TV tartışma Programlarına katılarak yaptığı analiz ve yorumlarla izleyici
lerin dikkatini çekerek sosyal medyada Turgay Yerlikaya kimdir mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. Bizde sizler için araştırdık, Turgay Yerlikaya kimdir, mesleği nedir? işte detaylar.

TURGAY YERLİKAYA KİMDİR?

Turgay Yerlikaya Lisans eğitimini 2012 yılında Kocaeli üniversitesi'inde tamamladı. Yüksek lisansını 2014 yılında "Türk medyasında self-oryantalizm" tez ile Marmara Üniversitesikişiler arası iletişim ana bilim dalın'da doktora çaluışmalarını sürdüren Turgay Yerlikaya iletişim teorilei, Msmanlı-Türk modemleşmesi, oryantalizim, islamafobya, ve sosyoloji alanlarında çalışmaktadır.

İstanbul Ünüversitesi öğretim üyesidir

Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda iletişim uzmanıdır.

Turgay Yerlikaya, Arapça Kitaplar, Araştırma - İnceleme, E-Kitap kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hürriyet-ü Es-Sahafa Fi Türkiyya - El-Asatir ve'l-Haka'ek, Press Freedom in Turkey Myths and Truths, Türkiye’de Basın Özgürlüğü olarak sayılabilir.

Turgay Yerlikaya kitapları; Seta Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Turgay Yerlikaya tarafından yazılan son kitap "Hürriyet-ü Es-Sahafa Fi Türkiyya - El-Asatir ve'l-Haka'ek", Seta Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

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