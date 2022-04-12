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  3. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kuruyor! İsmi belli oldu, Özal genel merkez binası bakıyor

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kuruyor! İsmi belli oldu, Özal genel merkez binası bakıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kuracağı Tek Parti için genel merkez binası bakmaya başladı.

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kuruyor! İsmi belli oldu, Özal genel merkez binası bakıyor

Türk siyasetinde yeni kurulan partilerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre mevcut parti sayısının 123 olduğu Türkiye'de siyaset arenasına bir parti daha katılıyor.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat kaleme aldığı köşe yazısında Ankara Çankaya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile karşılaştığını ifade etti.

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kuruyor! İsmi belli oldu, Özal genel merkez binası bakıyor

"GENEL MERKEZ İÇİN YER BAKIYORUM"

Donat, Özal'ın partinin isminin Tek Parti olduğunu, genel merkez binası için yer baktığını belirterek," Genel merkez için yer bakıyorum." dedi. 

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kuruyor! İsmi belli oldu, Özal genel merkez binası bakıyor

"ÜÇ AY SONRA KONGRE YAPACAĞIZ"

Ahmet Özal, sessiz bir kongre yapıldığını ifade ederek," Üç ay sonra kongre yapacağız... Programımızı açıklayacağız.  Kadro eski bürokrat ağırlıklı... Hazine... Maliye... IMF... Ekonomi... Yurt dışından birkaç beyinKadın çok olacak... Belki erkeklere kota koyacağız. Geziyorum... Hakkâri... Ağrı... Trabzon... Büyük ilgi görüyorum..." diye konuştu. 

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kuruyor! İsmi belli oldu, Özal genel merkez binası bakıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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