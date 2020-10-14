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Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği

Turgutlu Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılması için 75 bin adet maske yardımında bulundu.

Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği

Turgutlu Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılması için 75 bin adet maske yardımında bulundu.

Turgutlu Belediyesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı kapsamında geçtiğimiz günlerde açılan okullara maske yardımında bulundu. Turgutlu'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve idari personellerin kullanmaları amacıyla 75 bin adet maske Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırdı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, okullara dağıtılacak olan maskeleri Kaymakam Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez'e teslim etti.

Okullara yapılan maske yardımıyla ilgili açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Okullarımızın açılmasıyla eğitim gören öğrencilerimize yönelik Turgutlu Belediyesi olarak ilçe milli eğitim müdürlüğümüze 75 bin adet maske teslim ettik. Çocuklarımızın sağlığı ile ilgili ciddi anlamda ihtiyaçları olduğunu düşündük ve bu ihtiyacı karşılamak için maske desteğimizle çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunduk. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun açıklamış olduğu kararlara bütün hemşehrilerimizin uymasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise "Pandemi süreciyle mücadelede en çok kullanılan malzemelerden biri maske oldu. Bu bakımdan okullarımıza böyle bir katkı yapılması oldukça güzel. Bu mücadelede tüm kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesi lazım. Turgutlu Belediyesi okullarımızda öğrencilerimiz için ciddi bir destek sağladı" diye konuştu.

Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği



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