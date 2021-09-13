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Turist taşıyan otobüs öğrenci servisiyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da turist taşıyan tur otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı! İlk belirlemelerde 1 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

Turist taşıyan otobüs öğrenci servisiyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Aziz Çağlar idaresindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü Bodrum’dan Denizli’ye giden Ukraynalı turistleri taşıyordu. Muğla-Denizli kara yolu  Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerken Cihan Duran yönetimindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Turist taşıyan tur otobüsü sürücüsü Çağlar olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs ve serviste yer alan 35 kişi yaralandı.

Turist taşıyan otobüs öğrenci servisiyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere nakledildiler.

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

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