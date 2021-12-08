Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahilde utanç verici olay! Topluluğun önünde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!

Rio de Janeiro'daki Cabo Frio turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede Praia do Forte plajında kaydedilen cinsel içerikli görüntüler büyük ses getirdi.

4 Aralık'ta bir turist tarafından çekilen görüntülerde sevgililerin topluluk önünde cinsel ilişkiye girdikleri görüldü.

SAHİLDEKİ İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

İlk bakışta mayolarının üzerinde olduğu düşünülen çiftin çıplak şekilde ve net olarak ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı görüldü. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Genç çift, halka açık alanda cinsel ilişkiye girmeleri nedeniyle gözaltına alındı ancak çiftin kimlikleri kamuya açıklanmadı. Cabo Frio Belediye Meclisi, halka açık bir noktada cinsel ilişkiye girmenin suç teşkil ettiğini vurguladı. Genç çift, önümüzdeki günlerde bu suçtan dolayı mahkemeye çıkarılacak.

Öte yandan çiftin bu yılın başlarında, Belçika'daki bir kilisede kendilerini kayda aldıkları cinsel içerikli görüntülerin öfkeye neden olduğu öğrenildi.