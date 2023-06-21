Turizm başkenti Antalya'dan yeni rekor!

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 17 Haziran Cumartesi günü havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısının 86 bin 278 kişi ve 1081 uçakla yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

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Turizm başkenti Antalya'dan yeni rekor!

Antalya, turizm açısından dünya çapında birinci sınıf bir destinasyon olarak ön plana çıkmaktadır. 640 kilometrelik muhteşem sahil şeridi ve üst düzeyde konaklama imkanlarıyla kendi değerini kanıtlamaktadır. 2023 yılında, pandemi öncesi döneme benzer bir turist akını yaşayan Antalya, şimdi de tüm zamanların en yüksek turist sayılarını kırarak yeni bir rekora imza atıyor. 2019'da kaydedilen en yüksek turist sayılarını geride bırakan bu şehir, turizmde adeta bir zafer kazanmaktadır.

AKSAKLIK YOK

Turist sayıları açısından rakamların iyi gittiğini, mutlu ve memnun olduklarını ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 17 Haziran Cumartesi günü bir rekor kırdık. Milletimiz adına bence sevindirici. 17 Haziran'da havalimanlarımızdan 86 bin 278 yabancı yolcu girişi oldu. Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık. O gün gelen- giden toplam 187 bin 968 yerli ve yabancı yolcu sayısı. Herhangi bir aksaklık olmadan hem yabancılara hem yerliye hizmet sunmaya devam ediliyor" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, bu yılın 1 Ocak-19 Haziran arasındaki toplam turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük bir artış yaşandığını belirtti. Toplam yabancı turist sayısının 4 milyon 695 bin 464'e yükseldiğini ifade etti.

Ayrıca, Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre 1 Ocak'tan 19 Haziran'a kadar olan süre içinde gelen turist sayısında 1 milyon 153 binlik bir artış yaşandığı da paylaşıldı.

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