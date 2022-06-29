Turizm canlanmaya başladı! Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı!

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline yönelik açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizmcileri mutlu ettiğini belirten Kuk, “Antalya’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Diğer bölgelerde aynı şekilde. Güzel bir bayram tatili dönemi olacak hem tüketiciler hem de turizmciler için. 9 günlük tatille beraber satışlar yeniden ivme kazanır. Bayram döneminde doluluklar yüzde 100’ü bulur” ifadelerini kullandı.

"HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL VAR"

Tatilin uzatılmasını çok iyi karşıladıklarını vurgulayan Kuk, “Sadece iç piyasadan 2 milyonun üzerinde bir hareketlilik olur. Memleketine gidenleri saymazsak, sadece tatil bölgelerine giden insanımızın sayısının 2 milyonu bulacaktır. Kamuoyunda, ‘tatil çok pahalı’ diye bir yanlış var. Biz bunu turizmciler olarak kabul etmiyoruz. Çok pahalı tatil seçeneklerinin yanında her bütçeye uygun tatil var. Bugün 3 yıldızlı günlük 500 TL’ye de oda var, lüks 5 yıldızlı otelde günlüğü 30,50 bin TL’ye tatil seçeneği bulabilirsiniz. Her bütçeye tatil seçeneği her bölgemizde var. Sadece tüketicimizin kendi bütçesine uygun araştırma yapması gerekir” şeklinde konuştu.

"HERKESİN TATİL YAPMAYA HAKKI VAR"

9 günlük tatil izninden önce vatandaşların 3 ile 5 günlük arasındaki paketleri tercih ettiğini vurgulayan Kuk, “ Bugünden itibaren ise 7-8 günlük sürelere çıkacak. Önceden alanlar ise süre değişimine gidecektir. Okullar tatil, sınavlar bitti, yaklaşık 30 milyon öğrenci aileleriyle tatile girmiş durumda. Kurban Bayramı ile yaz tatillerini birleştirenler olacaktır. Her kesim için faydalı ve karlı bir süreç olacak. 2 yıllık pandeminin ardından herkesin tatili hakettiğini düşünüyoruz” diye konuştu.