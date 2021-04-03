Turizm Ve Otelcilik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Turizm Ve Otelcilik Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir.

Turizm Ve Otelcilik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Turizm Ve Otelcilik Elemanı Maaşları

Turizm Ve Otelcilik Elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Turizm Ve Otelcilik Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

Turizm Ve Otelcilik Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Turizm Ve Otelcilik Elemanı Ne İş Yapar?

Turizm ve otelcilik işletmelerinde, müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik, tanıtım, karşılama, bilgilendirme ve hizmet alanlarına gerekli görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Turizm Ve Otelcilik Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumlularıdır.

Turizm Ve Otelcilik Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Turizm Ve Otelcilik Elemanı mesleğinin meslek kodu 5151.09 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Turizm Ve Otelcilik Elemanı maaşlarına ek sizlerde Turizm Ve Otelcilik Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.