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  3. Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini yola serip arabayla üstünden geçtiler

Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini yola serip arabayla üstünden geçtiler

Manisa'nın CHP yönetimindeki Alaşehir ilçesinde, 29 Ekim nedeniyle Cumhuriyetin 97. yıl kutlamaları kapsamında dağıtılan Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin yollara serilmesinin ardından üzerinden araçlar geçmesi, tepkilere neden oldu.

Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini yola serip arabayla üstünden geçtiler

Manisa'nın CHP yönetimindeki Alaşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle ilçe bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Fakat önlemlerin yetersizliği nedeniyle vatandaşlar tarafından bir süre sonra yerlere serilen bayraklar ve Atatürk posterleri, araçlar tarafından çiğnendi, yırtıldı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken konuyla aalaklı ihmalkarlığı bulunan yöneticiler, eleştirilerin hedefi haline geldi.  

Yapılan açıklamada, Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi Alaşehir ilçesinde Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya ve çeşitli yayın organlarına yansımasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini yola serip arabayla üstünden geçtiler

Açıklamada "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

 

Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini yola serip arabayla üstünden geçtiler

Berna Akkaya
Editör


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