Türk bilim insanları araştırdı! Koronavirüs sonrası cinsel iktidarsızlığın nedeni ortaya çıktı!​​​​​​​

Türkiye’deki 3 üniversite hastanesinden bilim insanları, koronavirüsün cinsel iktidarsızlık ile bağlantısını araştırdı.

30-45 yaş arasında koronavirüs nedeniyle pandemi servisine yatırılan ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan 80 erkek üzerinde yapılan araştırmada, kan ve hormon testleri yapılarak, cinsel fonksiyonları değerlendirildi. Hastaların, taburcu olduktan 3 ay sonra cinsel fonksiyonları tekrar değerlendirildi.

Hastalarda, vücudun savunma sistemi için ürettiği bir protein olan interlökin -6 düzeyinin yükseldiği görüldü. İnterlökin -6 düzeyi yüksek olan hastaların 3’üncü aylarında cinsel fonksiyonlarında daha fazla bir bozulma saptandı.

ARAŞTIRMA İNGİLTERE TIP DERGİSİNDE YAYINLANDI

Türk doktorların yaptığı bu çalışma, İngiltere’nin en saygın tıp dergilerinden biri olan Andrologia dergisinde yayınlandı.

150 MİLYONDAN FAZLA YETİŞKİN ERKEĞİ ETKİLİYOR

Araştırmayı yapan ekipten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, “Çalışmamızın ana konusu cinsel iktidarsızlıktı. Cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediği biliyoruz. Damar sertliği, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve obezite gibi birçok hastalıkla ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ve son olarak koronavirüs sonrası birçok erkekte cinsel bozukluk olduğu ortaya konulmuştu. Ancak neden tam olarak açıklanamamış” dedi.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Koronavirüs hastalığının yalnızca üst solunum yollarını ya da akciğeri değil tüm vücut sistemlerini etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, “Bağışıklık sistemi hücrelerinin ve bunların ürettiği birtakım proteinler kanda anormal artabiliyor. Yani bağışıklık sistemimiz dostken düşmana dönüşüyor. Bu durum hastalarda damar iltihabı ve küçük damarlarda tıkanıklığa neden olarak başta akciğer dokusu olmak üzere birçok organı olumsuz etkileyebiliyor. Sitokin fırtınasında bazı proteinlerin kanda yükseldiğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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İNTERLÖKİN SEVİYESİ CİNSEL İKTİDARSIZLIK İÇİN BİR BELİRTEÇ

Koronavirüs hastalığının cinsel fonksiyonları bozabildiğine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, “IL-6 düzeyinin özellikle koronavirüs geçiren genç erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tespit etmede bir belirteç olarak kullanılabileceğini ileri sürüyoruz. Halkımızın aşılarını tam yaptırmalarını, temizlik, mesafe ve maske kuralına uymalarını öneriyoruz.” dedi.

"AŞI DEĞİL, HASTALIK CİNSEL İKTİDARSIZLIK YAPIYOR"

Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe,“Çalışmamız koronavirüs salgınının başlangıcında, yani aşıların olmadığı dönemde yapıldı. Cinsel iktidarsızlığın aşılarla hiçbir ilgisi olmadığı da çalışmamızda bulduğumuz sonuçlarından biri. Ayrıca, Biontech aşısıyla ilgili erkeklerin üreme fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Bizim vermek istediğimiz bir mesaj da bu, ‘aşı değil, hastalık cinsel iktidarsızlık yapıyor.’ Bunu ön görmede interlökin-6 düzeyinin kullanılabileceğini ileri sürüyoruz.” dedi.​​​​​​​