Türk Bilim Üssü'nün Göktürk uydusu ile çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Geçen sene, Ulusal Kutup Programı kapsamında Antarktika'da Türk Bilim Üssü kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, üssün Göktürk uydusu ile çekilen fotoğrafını Twitter hesabında paylaştı.
Geçtiğimiz sene, Ulusal Kutup Programı kapsamında ilk kez Antarktika'ya geçici Türk Bilim Üssü kuruldu.
Üs, Göktürk uydusu ile uzaydan görüntülendi. Türk Bilim Üssü'nün uzaydan çekilen fotoğrafını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kendi Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türk Bilim Üssü’nün uzaydan çekilen fotoğrafını, "Uzaydan, Antarktika’daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın" notu ile paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un paylaşımı:
Uzaydan ?Antarktika’daki bilim üssümüzde herşey yolunda gözüküyor. #Göktürk1 Uydumuz ?ile kalpler bir, uzaklar yakın. @varank @tcsavunma @TCSanayi #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Yyz2bCTXpu— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) February 6, 2020
3 SENE BOYUNCA SÜRECEK
Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin ilgi odağı. Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı 30 ülkenin 100'e yakın üssü bulunuyor. Antarktika’da, Antarktika Anlaşması’nı imzalayan bütün ülkeler araştırma yapabiliyorlar. Türkiye, 1995 yılında Antarktika Anlaşması’nı imzaladı. Antarktika Anlaşması'na dayanarak geçen sene şubat ayında kurulan Türk Bilim Üssü’nde 3 yıl boyunca araştırmalar devam edecek.
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