104 emekli amiralin imzaladığı bildiri gündemi belirleyen konulardan biri oldu. Söz konusu bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bildirinin TCK’nın 316. maddesi kapsamında yürütüldüğü duyurulmasının ardından internet kullanıcıları Türk Ceza Kanunu (TCK) 316. madde nedir, ne demek? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için merak edilen sorulara yanıt verdik.

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) 316. MADDE NEDİR, NE DEMEK?

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” kısmında 'Suç İçin Anlaşma' aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.