Türk doktorlar enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan kabin geliştirdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ''Aurocab'' isimli hızlı bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı girişimsel işlemlerde kullanılan bronkoskopi kabinini geliştirerek tıp dünyasına kazandırdı.

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Türk doktorlar enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan kabin geliştirdi

Türk doktorlar koronovirüs gibi hızla bulaşan bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını engelleyecek "bronkoskopi kabini" adını verdikleri süper bir buluş gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Demet Karnak, ilk olarak Kovid-19 döneminde virüsün hastalara ve doktorlara geçmesini önlemek amacıyla tasarladıklarını söyledi.

Karnak, Bronkoskopinin kamerayla akciğer ve solunum yollarının incelenmesi, kanamaların durdurulması, yabancı cisimlerin çıkartılması, biyopsi, akciğer tümörü bulunan hastalara stent takılması gibi birçok işlemi kapsadığını, tasarlanan kabinin girişimsel işlemlere göre enfeksiyon bulaşma riskini ciddi oranda azalttığını vurguladı.

Prof. Dr. Karnak, "Bronkoskopi kabini kullanılarak yapılan girişimsel işlemlerde virüs, bakteri, mantar gibi damlacıkların bulaş riskinin yüzde 70 oranında daha az olduğunu kanıtladık. Bu çalışmamız TÜBİTAK dergisinde de yayımlandı." ifadesini kullandı.

''Hastalarda Devamlı Kullanıyoruz''

Türk Patent ve Marka Kurumuna da başvuruda bulunduklarını belirten Karnak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bronkoskopi kabini kısa bir süre önce faydalı model patentini aldı. Üç yıllık bir çalışmanın, emeğin sonucu oldu. Bu kabini hastalarımıza yapılan işlemlerde devamlı kullanıyoruz. Bu sayede ilk geliştirdiğimiz formu modifiye ederek ikinci formunu geliştirdik. Hatta şu an üçüncü formu üzerinde çalışıyoruz."

Türk Doktorlar enfeksiyon riskini %70 azaltan kabin geliştirdi"BRONKOSKOPİ KABİNİ SAÇILIMA ENGEL OLUYOR"

Karnak, Tükürük parçacıklarının içinde bakteriler, virüsler, mantarlar vardır. Hapşırmayla milyonlarca, öksürmeyle ve konuşmayla da binlerce parçacık etrafa saçılır bulaş riskine karşı girişimsel işlemin yapıldığı odanın özel UV lambaları, temizleyici filtrelerle temizlendiğini, işlem öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını aktardı.

Bronkoskopi kabini bu bulaşıya engel oluyor." bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Karnak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ürünle hem bronkoskopi yöntemiyle işlemi gerçekleştiren doktorlarımız hem de hastalarımızı korumayı amaçladık ve başarılı da olduk. Ürünü kullandığımızdan beri yapılan işlemlerde hastadan hastaya veya doktora enfeksiyon bulaşı hiçbir şekilde yaşanmadı. Hastanedeki işlemlerde sadece Kovid-19 değil, havadan geçebilecek tüm enfeksiyonlara karşı da ciddi bir koruma sağlamış olduk."

"HEDEFİMİZ SERİ ÜRETİME GEÇMEK"

Ürünün üniversite mühendislerinin de içinde olduğu büyük bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Karnak,"Bronkoskopi kabini ülkemizin yanı sıra uluslararası alanda da bir ilk, yurt dışında bir muadili yok. Dünyada entübasyon kabini var ama bu şekilde eldivenli, hastanın yalnızlık hissi olmayacağı, personelin içine elini sokabileceği formu sadece bizde var. Bu prototip formunun daha hafif ve ergonomik olmasına ilişkin de çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz yurt dışı patent başvurusunda bulunup seri üretime geçmek." ifadelerinden bulundu.

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