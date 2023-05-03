'Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü' projesinin tanıtımı Saraybosna' da gerçekleşti!

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'nün tanıtımı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) yapıldı.

IUS'un konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri katıldı.

DİJİTAL ORTAMDA BASILI HALE GETİRİLDİ

Sözlük projesinde 1500 akademisyenin 65 bin maddeyi çalıştığını aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize 'bunu dijital ortamdan basılı hale gelmesini istiyorum, bütün kütüphanelerde bulunabilsin diye' dedi. Biz de bastırdık, ilkini Zagreb'de yaptığımız toplantının ikincisini, Saraybosna'da yapmak için buradayız." dedi.

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"TÜRK DÜNYASINA BÜYÜK HİZMETLER ETMİŞ OLAN BİR ÜNİVERSİTENİN MENSUBU OLMAKTAN DA BÜYÜK ONUR DUYUYORUM."

Ahmet Yesevi Üniversitesini Bosna Hersek'te tanıtmak istediklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Ahmet Yesevi Üniversitesi 1992 yılında Kazakistan bağımsızlığını kazanır kazanmaz hemen akabinde kurulmuş olan, bugün 16 bin öğrenciyi barındıran bir büyük üniversitemizdir. Üniversitede 12 fakültede bugüne kadar mezun ettiğimiz 90 bin öğrencimiz dünyanın birçok yerinde şu anda faaliyet göstermekte, memleketimizi, Türkiye'mizi, Kazakistan'ımızı dünyaya tanıtmaktalar. Çok önemli insanlar da yetişti, mesela şu anda Kazakistan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı bizim üniversitemizin mezunudur, Kazakistan'ın başbakan yardımcısı bizim üniversitemizin mezunudur. Gerek diplomatik anlamda gerekse bürokratik anlamda Türk dünyasına büyük hizmetler etmiş olan bir üniversitenin mensubu olmaktan da büyük onur duyuyorum."

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Prof. Dr. Şimşek, üniversitelerini tercih eden öğrencilere burs, yurt gibi imkanlar sağladıklarını ve Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizce dillerinde eğitim verdiklerini kaydetti.

TÜRK DİLİNİN DÜNYAYA TANITILMASI AÇISINDAN DİJİTAL ORTAMDA GÖRÜNTÜLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Ortaya çıkardıkları sözlüğün dijital ortamda 27 milyondan fazla görüntülendiğini dile getiren Şimşek, Türk dilinin dünyaya tanıtılması açısından bunun önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, ayrıca IUS'tan üç öğrenciyi yaz aylarında Kazakistan'da bir aylığına misafir edeceklerini belirtti.

'TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ' EDEBİ BİRİKİM İÇERİYOR

Anadolu'da Selçuklu dönemiyle başlayıp Osmanlı ile devam eden ve bugüne ulaşan edebi birikimi içeriyor. Türk edebiyatının 13'üncü yüzyıldan 21'inci yüzyıla kadar eser veren şair ve yazarlarını kapsayan sözlüğün veri tabanı, uzun yıllar süren çalışma sonucu bitirildi. Sözlüğün web sitesi açıldığından beri onlarca ülkede akademik araştırma yapanların ilk müracaat ettiği kaynaklar arasında yer alıyor.

SÖZLÜK SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLANDIRILMADI

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'nde ayrıca divan, aşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı ele alındı. Sözlüğe aynı zamanda eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azerbaycan sahasına mensup isimler de dahil edildi. Sözlük sadece Türkiye ile sınırlandırılmayıp Balkan coğrafyasında, Kıbrıs'ta Türkçe yazan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde "gurbetçi" tanımıyla bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle Türkiye'de bilinen isimlerin biyografilerine de yer verildi.

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