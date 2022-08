Türk edebiyatının aydınlarından rahmetli Attila İlhan'ın en sevilen 5 şiiri...

Adımla Nasıl Berabersem

"Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların

Bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan

Koşar gibi yürüyüşün

Karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün

Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların

Uzak uzak yıldızlarla çevrilmiş kainatin

Karanlık boşluklarında akıp giderken zaman

Adımla nasıl berabersem öylece beraberiz

Seninle her saat seninle her dakika seninle her saniye

Gönlümüz mutluluğa inanmış olmanın gururuyla rahat

Koltuğumuzun altında birer dinamit gibi kellemiz

ve sonra her zaman her ölümlüye

Aynı şartlar altında kısmet olmayan

Gerçekleri görmenin aydınlığı alınlarımızda

Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların

Sen bana kalbim kadar elim kadar yakınsın."