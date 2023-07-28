Türk ekonomisinde sevindiren haber! O değer son 2 yılın en düşük seviyesinde

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Türk ekonomisinde sevindiren haber! O değer son 2 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.

Türk lirası varlıklarına risk iştahı arttı

Analistler, TCMB Başkanı olmasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın merkez bankacılığı adına iletişim tarzının oldukça başarılı bulunduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güçlü revizyona karşın Türk lirası varlıklara olan risk iştahının arttığını söyledi.

Güveni pekiştirdi

Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de bu güveni pekiştirdiğini belirtti.

TCMB başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Analistler, atanan üyelerin yurt içi ve dışı piyasalardaki repütasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle Türkiye'nin CDS'i, 398 baz puanla yaklaşık son 2 yılın en düşüğüne geriledi.

BIST 100 endeksi 7 bini aştı

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü rekor kapanışın ardından bugün de tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.

Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası başkanı o tartışmalara noktayı koydu!
500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası başkanı o tartışmalara noktayı koydu!
Hafize Gaye Erkan'dan FOX TV muhabirine bomba cevap! Usta muhabir bile bu kadar iyi cevap beklemiyordu!
Hafize Gaye Erkan'dan FOX TV muhabirine bomba cevap! Usta muhabir bile bu kadar iyi cevap beklemiyordu!
Sigara fiyatlarına büyük zam! 1 yılda 17 TL arttı: İşte güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatlarına büyük zam! 1 yılda 17 TL arttı: İşte güncel sigara fiyatları
Başvuru yapanlara araç muayene ücreti iade edilecek! Uzman isim tüm adımları tek tek anlattı
Başvuru yapanlara araç muayene ücreti iade edilecek! Uzman isim tüm adımları tek tek anlattı
Son Haberler
Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uyku Problemlerinizi Çözmeye Yarayacak 20 Besin.
Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uyku Problemlerinizi Çözmeye Yarayacak 20 Besin.
Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde tehlikeli gerginlik! Makam aracının önü kesildi, yumruklandı
Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde tehlikeli gerginlik! Makam aracının önü kesildi, yumruklandı
Türk ekonomisinde sevindiren haber! O değer son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türk ekonomisinde sevindiren haber! O değer son 2 yılın en düşük seviyesinde
Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın paylaşımı beğeni topladı
Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın paylaşımı beğeni topladı
Milyonlarca kiracıyı etkileyecek! O ücreti artık ev sahipleri ödemek zorunda!
Milyonlarca kiracıyı etkileyecek! O ücreti artık ev sahipleri ödemek zorunda!
Tescilli simide zam geldi! Artık eski fiyatından eser yok
Tescilli simide zam geldi! Artık eski fiyatından eser yok
Çok Okunanlar
28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını yapıyorlar
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını yapıyorlar
Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın paylaşımı beğeni topladı
Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın paylaşımı beğeni topladı
Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı
Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı
Kenarda köşede gram altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: O tarihte hazır olun
Kenarda köşede gram altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: O tarihte hazır olun
Araç sahiplerine kötü haber verildi! Akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor: Tarih verildi
Araç sahiplerine kötü haber verildi! Akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor: Tarih verildi
Yorumlananlar
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız