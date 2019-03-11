Türk Erasmus öğrencisi Polonya'da öldürüldü (1 Türk gözaltında)

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında yaklaşık bir ay önce Polonya’nın Wroclaw kentine gitti. Kocaman, geçen Cumartesi günü arkadaşıyla gittiği alışveriş merkezinde yemek yediği sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya kalkışan ve Türk olduğu belirtilen saldırgan, çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından yakalandı.

AİLE OĞULLARININ CENAZESİNİ BEKLİYOR

Oğullarının cenazesini bekleyen Kocaman Ailesi, taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, kentte perdecilik yapan baba Celalettin Kocaman, gözyaşlarına hakim olamadı.

Furkan Kocaman'ın annesi Ayşegül Kocaman’ın ev hanımı olduğu ve 1 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dede Hüseyin Özgül ise torununun PKK sempatizanı bir kişi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencileri Furkan Kocaman'ın uğradığı hain saldırı sonucu öldüğü iddiasında bulundu. Furkan Kocaman'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Konya’ya gönderileceği öğrenildi.