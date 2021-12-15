Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar ile Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi ve görevden alındı. Cenap Şahin'in yerine ise Ali Yüksel'in getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Peki Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ali Yüksel biyografisi...

ALİ YÜKSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cenap Şahin'in Ekim ayında yargıya ikinci kez başvurarak görevden alınmasını talep etmesinin ardından Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı verdi. Aşçı'nın ardından yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olan Ali Yüksel'in biyografisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yeni gelen bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.