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  3. Türk Hava Yolları'ndan anlamlı paylaşım: İyi ki varsın Eren!

Türk Hava Yolları'ndan anlamlı paylaşım: İyi ki varsın Eren!

THY, Twitter hesabından yeni uçağına şehit Eren'in anısına 'Maçka' yazıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan anlamlı paylaşım: İyi ki varsın Eren!

Türk Hava Yolları'nın paylaşımında şu sözlere yer verildi: 

İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...

İşte THY'nin o paylaşımı

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