Türk Hava Yolları'ndan anlamlı paylaşım: İyi ki varsın Eren!
THY, Twitter hesabından yeni uçağına şehit Eren'in anısına 'Maçka' yazıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın paylaşımında şu sözlere yer verildi:
İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...
İşte THY'nin o paylaşımı
✈ ??— Türk Hava Yolları (@TK_TR) 28 Haziran 2019
İyi ki varsın Eren!
Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...#TürkHavaYolları pic.twitter.com/Cpw5tWJER1
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