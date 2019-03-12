Türk Hava Yolları'ndan Boeing 737 Max kararı!
THY Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunu durdurdu.
THY Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunu durdurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu açıklamayı yaptı:
Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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