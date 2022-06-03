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  3. Türk hekimden ucuz maliyetli kanser teşhisi çipi

Türk hekimden ucuz maliyetli kanser teşhisi çipi

Stanford Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Gözde Durmuş'un tespit ettiği çip sayesinde, kanser hücreleri hem hızlı hem d ucuz bir şekilde tespit edilebiliyor.

Türk hekimden ucuz maliyetli kanser teşhisi çipi

ABD'de görev yapan doktorun  hastaların kanında gezen ve kanserin bir noktadan, bir organdan öteki organa yayılmasına, taşınmasına neden olan, nadir de olsa görülen hücreleri, kandan ayıklamak için bir çip geliştirerek kandaki hücreleri tespit etmek amacıyla üretilen çipin uzun ve zorlu bir süreç sonunda yapıldığı bildirildi. 

Türk hekimden ucuz maliyetli kanser teşhisi çipi

MIKNATISLAR TESPİT YAPABİLECEK

Hücreleri iki mıknatıs arasında, sandviç denen mıknatıslar arasında uçurarak kanı görüntüleyebildiklerini, mıknatısların arasındaki aynalar sayesinde kolay bir şekilde tespitte bulunduklarını, böylelikle hastaların kanında sağlıksız hücre olup olmadığını kolay bir şekilde görüntüleyebildiklerini söyledi. 

ERKEN TEŞHİS TEDAVİ İÇN ÖNEMLİ

2017 yılında piyasaya sunmaya hazır hale getirilen cihazın evde kullanımı için çalışmalar yapıldığını söyleyen Durmuş, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle ailenizde böyle bir hastalık tarihçesi varsa ya da genetik bir bozukluk varsa teşhis edilmiş, o tarz bireylerin kendilerini daha çok kontrol etmeleri gerekiyor ama erken yakalanabilen kanser ya da diğer hastalıklar, şu andaki tıbbi yeniliklerle çok kolay bir şekilde belki tedavi edilebilecek bir yola girecek. O yüzden erken teşhisin önemine çok inanıyorum." şeklinde konuştu. 

Türk hekimden ucuz maliyetli kanser teşhisi çipi

DÜŞÜK MALİYETLİ AMA ETKİLİ

Kanser tedavisinin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Durmuş, ürettikleri bu çipin oldukça düşük maliyetli olduğunu, evlerde kullanılan mıknatıslar gibi güçsüz olan mıknatısları laboratuvarlarda daha güçlü hale getirdiklerini söyleyerek, Aslında bizim laboratuvardaki bize maliyeti, 1 tane çipin yapımı 5 dolar. O yüzden de aslında çok ucuza mal edebildiğimiz için ilerde ev ortamında bile kullanılabileceğine inanıyorum." dedi. 

Türk hekimden ucuz maliyetli kanser teşhisi çipi

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