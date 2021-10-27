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  3. Türk-İş açıkladı! Türkiye'de yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi aştı!

Türk-İş açıkladı! Türkiye'de yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi aştı!

Türk-İş'in çalışmasına göre Ankara'da gıda fiyatları Ekim'de aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 24,61 arttı. Aynı çalışmaya göre Ekim ayında açlık sınırı 3.093,20 TL, yoksulluk sınırı 10.075,58 TL oldu.

Türk-İş açıkladı! Türkiye'de yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi aştı!

Türkiye'de yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.

Türk-İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu.

YOKSULLUK SINIRI 10 BİN TL'Yİ İLK KEZ AŞTI

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.

Türk-İş açıkladı! Türkiye'de yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi aştı!

MAKAS AÇILIYOR

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas Ekim ayında da açılmaya devam etti. Buna göre asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır.

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