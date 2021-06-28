Türk-iş açlık ve yoksulluk sınırlarını hesapladı

Araştırmaya göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9 bin 331,67 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 473,37 TL oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 473 lira olarak hesaplandı.

Gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,22 artış gösterdi.

Yılın ilk altı ayında fiyatlardaki artış yüzde 10,61'i bulurken gıda fiyatlarındaki enflosyanda12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 17,84 oldu.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış da devam etti.

Bu ay süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği olmadı. Sütte beklenen fiyat artışı da gerçekleşmedi. Et her zamanki gibi zamlandı, Kurban Bayramı öncesi kuşbaşının kilogram fiyatı 3, kıymanın kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi. Tavuk fiyatında bir değişim olmadı.

Balık sezonunun sona ermesiyle birçok balıkçı satış yapmazken açık olanlarda kültür balıkları ağırlıklı oldu. Sakatat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi. Yumurtanın fiyatı ise arttı. Bazı marketlerde farklı ürün markalarıyla raflarda yerini alan bakliyat ürünlerinde ortalamada fiyat artışı görüldü.

HAVANIN ISINMASI DA ETKİ ETMEDİ

Havanın ısınması sonucu beklenen indirim görülmedi ve yaş sebze-meyve fiyatlarında da artış devam etti. Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 lira olan taze sebze-meyve fiyatı, bu ay 7,90 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,21 lirada kaldı. Ortalama meyve kilogram fiyatı ise bu ay 8,54 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı fiyatı aynı kaldı, zeytinyağı fiyatı bazı ürünlerde artış gösterse de ortalama olarak aynı kaldı. Ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Siyah ve yeşil zeytinin de ortalama fiyatı arttı.