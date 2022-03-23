Türk-İş Başkanı açıkladı! Asgari ücrete ikinci zam teklifi yeniden görüşülecek! Sarı ışık yandı, çalışanlar yeşil ışığı bekliyor!

Aralık 2021 tarihinde, asgari ücret yeni rakamına ilişkin "Bayram havası yaşatacak" denmiş, dördüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hemen ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret rakamını kamuoyuna 4253,40 TL olduğunu duyurmuştu. Rekor kıran rakamların ardından 2022 Mart ayında "Ara zam" gündeme geldi. Geçtiğimiz gün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, yeterince zam yaptık" demiş, ortaya atılan iddiaların önünü kesmişti.

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Bakan Bilgin'in açıklaması ardından, konuyu yeniden gündeme getiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin bir görüşme daha gerçekleştireceklerini belirterek, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı.' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz.

Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım." ifadelerine yer verdi. Çalışanı umuda bağlayan toplantının sonucu ise şimdiden merak konusu oldu.