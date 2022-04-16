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Türk kadınlarının gizlice videolarını çeken Pakistanlı tacizci ağlayarak özür diledi! "Kızımın hatrına beni affedin"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir Pakistanlı mültecinin Türk kadınlarını gizlice çektiği görülmüştü. Gündem olan bu görüntülerin sahibi olan şahıs ağlayarak özür diledi.

Pakistan’dan kaçak yollardan gelerek yurda gelen ve Türkiye’ye yerleşen bazı Pakistanlılarla ilgili tartışmalı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Pakistan uyruklu biri tıpkı diğerleri gibi Türk kadınlarını izinsiz bir şekilde görüntüle. Görüntülerden habersiz olan kadınlar yürümeye devam ettiği görüldü.

Bu kişiler sokaklarda ve gezdiği yerlerde kadınların fotoğraflarını ve görüntülerini sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıyor. Özellikle rahat tavırlarıyla dikkat çeken bu şahıslar sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.

Tepki alan şahıs, bir video yayınlayarak yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

İşte o özür videosu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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