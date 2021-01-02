Türk Kızılay Pendik şube başkanı Nurettin Beşinci'nin acı günü!

Türk Kızılay Pendik Şube Başkanı Nurettin Beşinci'nin babası Hacı Ali Beşinci hayatını kaybetti.

Merhum Hacı Ali Beşinci'nin cenaze 02/01/ 2021 Cumartesi günü Pendik Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası ebediyete uğurlanacak.

NURETTİN BEŞİNCİ KİMDİR?

1967 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1992 -1993 yıllarında Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nda mühendis subay olarak görev yaptı. İnşaat, çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmada 10 yıl yönetici olarak çalıştı.

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