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Türk Kızılayı nöbetteki polisleri unutmadı

Amasya'da Türk Kızılayı gönüllüleri görevde olan polis ekiplerine çay kahve ikramı yaptı.

Türk Kızılayı nöbetteki polisleri unutmadı

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda görev alarak uygulama ile denetimler yapan polis ekiplerine Türk Kızılayı gönüllüleri tarafından çay-kahve ikramı yapıldı.

Ellerinde termoslarla sokakları gezerek polislere çay-kahve servisi yapan Kızılay gönüllüleri 10 Nisan Polis Günü'nü kutladıkları polislerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kızılay Amasya Şubesi Yöneticisi Emre Kermen, "İlimizin güven ve huzurunu sağlayan polisimize teşekkür ediyoruz. Türk Kızılayı olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Polislerin kendilerini teşekkür ettiği Kızılay gönüllülerinden Beyza Kara da geç saatlerde soğuğa aldırmadan görev yapan polislere elleriyle sıcak çay ve kahve ikram etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk Kızılayı nöbetteki polisleri unutmadı

Türk Kızılayı nöbetteki polisleri unutmadı

Türk Kızılayı nöbetteki polisleri unutmadı

Türk Kızılayı nöbetteki polisleri unutmadı

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