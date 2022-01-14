Türk lirasına destek olmak için doların turşusunu kurdu! "Bunun anca turşusu olur"

Dolar kuruna karşı Türk lirasına destek olunmasını isteyen bazı vatandaşlar dolar yakarak duruma tepkilerini gösterirken İstanbul'da ise farklı bir yaklaşım gündem oldu. Turşu dükkanı olan Şaban Bilgin isimli bir vatandaş dolar kurunu turşuya koydu.

"TÜRK LİRAMIZ NİYE DOLARIN ALTINDA KALSIN"

Dolar turşusu sosyal medyada gündem olurken konuya ilişkin olarak konuşan Bilgin, geçmiş dönemde bunun bir espri olarak yapıldığını anımsatarak insanların dikkatini çektiklerini söyledi. Bilgin, dolar turşusu yapmalarına ilişkin," Şimdi doların hareketliliğinden tekrar yaptık. Paramızın daha değerli olması için gündeme getirdik. Türk liramız niye doların altında kalsın. Biz de buna istinaden böyle bir şey yaptık” diye konuştu.

"GEÇERSİZ BİR KAĞIT PARÇASIDIR"

Vatandaşların dolar turşusu almak istediklerini söylediklerini ifade eden Bilgin şöyle konuştu:

" ‘Vitrinde durmasın, camı kırarlar’ diyorlar. Geçersiz bir kağıt parçasıdır. Baya bir dikkat çekti. Milli servetimize sahip çıkmamız lazım. Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun anca turşusu olur. Esprili bir yaklaşımda bulunduk”