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  3. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! Zam oranı belli oldu!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! Zam oranı belli oldu!

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! Zam oranı belli oldu!

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla MESS ile toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçlandığını açıkladı.

130 bin işçiyi ilgilendiren bu sözleşmeyle birlikte işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldığı ifade edildi.

İLK GÖRÜŞMEDEN ANLAŞMA ÇIKMAMIŞTI

2021 yılının Eylül ayı itibarıyla başlayan görüşmelerde iki taraf arasında uzlaşmaya varılamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almış ve taraflar  10 Ocak 2022 Pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Yapılan yeni görüşmeler sonucunda bu sabaha karşı saat 02.30 sıralarında özel sektörün en büyük toplu sözleşmesine imza atıldığı ifade edildi.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! Zam oranı belli oldu!

YÜZDE 27.44 ZAM

Pevrul Kavlak MESS ücret ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam alındığını belirtti.
Buna göre, ilk altı ayda, herkesin saatlik ücretine yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alındı. Bunun karşılığının yüzde 27.44 olduğu belirtildi.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! Zam oranı belli oldu!

Prevrul Klavlak'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Toplu Sözleşme müzakerelerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02:30’da başarıyla sonuçlanmıştır. MESS ücret ortalamasına yıllık %65,67 oranında zam alınmıştır.

– Bunun açılımı şöyledir: İlk 6 ayda herkesin saat ücretine %10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı %27,44 tür.

– İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine %30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır.

– Sosyal haklar: 1. yıla %35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara %75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 TL’lik erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 TL’lik erzak çeki verilecektir."

 

 

Ramazan Sarı
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