Türk milletine akılsız demişti! İnançsızlığıyla bilinen İlyas Salman için 2 yıla kadar hapis isteniyor!

Katıldığı YouTube programında halka yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan İlyas Salman'ın, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gül Erdoğan
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Türk milletine akılsız demişti! İnançsızlığıyla bilinen İlyas Salman için 2 yıla kadar hapis isteniyor!

Katıldığı YouTube programında halka yönelik sözleri nedeniyle mahkemelik olan oyuncu İlyas Salman hakkında karar verildi.

Programda, "Recep Tayyip Erdoğan, bana dünyanın en büyük ödülünü verse, yanına da dağlar dolusu para koysa ben gidip, Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü o ödülü, bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten. Ama ödülü kötü kullandı." sözlerini kullanmıştı.

DAVA AÇILDI

Söz konusu ifadelerin ardından Salman hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eser, sanık Salman'ın kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan avukat ise süre talebinde bulundu. DHA'nın aktarımına göre; mahkeme, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar süre verdi ve duruşmayı erteledi.

Türk milletine akılsız demişti! İnançsızlığıyla bilinen İlyas Salman için 2 yıla kadar hapis isteniyor!

"SANATÇI YAPISI GEREĞİ MUHALİFTİR"

Salman, daha önce suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok.” ifadelerini kullanmıştı.

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