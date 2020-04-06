Türk Polis Teşkilatı 175. yaşına özel video yayınladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 175. yıl dönümüne özel bir video paylaştı."Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır Devletinin Emrinde Milletinin Hizmetinde" notuyla paylaşılan videoda kolluk kuvvetlerinin kara, deniz ve havada yaptığı operasyonlar ve akademide aldıkları eğitimlerden kesitlere yer verildi.
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