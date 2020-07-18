Türk profesörden flaş açıklama: Koronavirüs aşısında son noktaya gelindi!

Çin'in Vuhan kenti üzerinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, aylar geçmesine rağmen dünya üzerinde etkisini arttırarak devam ediyor. Şu ana kadar 600 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği pandemi sürecinde, 14 milyonu aşkın insan virüse yakalandı. Uzmanlar, virüs için aşının bulunması dışında net bir sonun olmadığını söylerken, aşının da yakın zamanda ortaya çıkmayacağını bildiriyorlar. Aşı çalışmalarının hızla devam ettiği süreçte, ABD'de yaşayan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, müjdeli haberi verdi. Özpolat, ABD'li bir firmanın aşı çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı.

GEN AŞISI İLK KEZ KULLANILACAK

Aşı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıklayan Prof. Dr. Bülent Özpolat, "Birkaç gün önce ABD'li bir firmanın geliştirdiği Kovid aşısının, faz 3 aşamasına geçeceği açıklandı. 30 bin kişi üzerinde denenecek ve bu artık son aşama. Bu aşı onay alırsa, insanlık tarihinde ilk kez, bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

SONUCA EN YAKIN OLAN 3 AŞI ÇALIŞMASI VAR

Koronavirüs pandemisinin aşı çalışmalarında tarihi bir gelişmeye yol açacağını söyleyen Özpolat, "Şu anda yürütülen 100'e yakın aşı çalışması içinde ise sonuca en yakın olan üç çalışma var: ABD (Moderna), İngiltere (Oxford Üniversitesi-AstraZeneca ortaklığı) ve Almanya (BioNtech ve Pfizer ortaklığı). Her üç aşı çalışması da Faz 3 aşamasına gelindiğini bildirdi. Bu çalışmaların üçü de genetik aşılar. Bunlardan biri başarılı olduğunda, aşı konusundaki ezberlerimiz temelinden değişecek" dedi.

AŞI ÇALIŞMALARI HAKKINDA SON BİLGİLER

Geçtiğimiz günlerde dünya basınında da Kovid salgınına karşı en büyük umutlardan biri olarak gösterilen ve gen aşısı olarak da adlandırılan koronavirüs aşı çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Özpolat, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li firmanın geliştirdiği ve son aşamaya gelinen aşıda, koronavirüsün dış yüzeyinde bulunan ve dikensi görünüme sahip S (spike) proteinini kodlayan mRNA, aşı içinde kola enjekte ediliyor. Virüse ait bu mRNA (genetik materyal) ile virüsün S proteini kodlanıyor ve bağışıklık hücrelerimiz bu S proteinini görüp 'yabancı bir protein' olduğunu algılayarak ona karşı bağışıklık (antikor) geliştiriyor. S proteinine karşı oluşan bu antikorlar tıpkı hedefe kilitlenmiş İHA'lar gibi kanda gezerek her karşılaşmada S proteinine mıknatıs gibi yapışıyor. Böylece kişi, doğal olarak Koronavirüs ile enfekte olduğu zaman, bu aşı ile oluşturulmuş ve 'eğitilmiş' antikorlar, virüsün daha hücre içine girmeden ya da girse bile çoğalmasına fırsat vermeden bu proteini gördüğü anda buna bağlanıp saldırıyor."