Türk - Rus ortak devriyesinde patlama! Bölge ateş altına alındı

Türkiye-Rusya arasında 5 Mart tarihinde imzalanan İdlib mutabakatı çerçevesinde yürütülen ortak devriyede patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020

ÖNCEDEN DE PATLAMA OLMUŞTU

14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ortak devriyede bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 3 Rus askerin yaralanmıştı. Rus askeri aracı kullanılmaz hale gelmişti.

MUTABAKATIN MADDELERİ

İnsani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin, sivillerin korunmasının, ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere önkoşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının, keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesi ile mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye’deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulanırken, taraflar şu hususlarda mutabık kaldı:

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.