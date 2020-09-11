Türk Sanat Müziği bıldırcınların verimini arttırdı

Düzce'de, Ahmet Münir Yelboğa (72) çiftliğinde bıldırcınlara Türk Sanat Müziği dinletiyor. Yelboğa, müziğin bıldırcınları sakinleştirdiğini, yumurtalarının daha büyük olduğunu söyledi. Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde bıldırcın yumurtası üretimi yapan Ahmet Münir Yelboğa, 35 yıldır bıldırcınlarını Türk Sanat Müziği eşliğinde besliyor.

"MESLEĞE YENİ BAŞLADIĞIMDA FARK ETTİM"

Ahmet Münir Yelboğa bu sayede stres yaşamayan bıldırcınların diğer bıldırcınlara göre daha büyük yumurta yaptığını söyledi. Ahmet Münir Yelboğa, "35 senedir bu işi yapıyorum. Bu durumu bu mesleğe başladığım ilk zamanlarda fark ettim. Yumurtanın büyük olması, strese girmemesi, bir insan girdiği zaman ürkmemeleri için baktım Türk Sanat Müziği dinlediklerinde ürkmüyorlar, devam ettirdim. Bütün radyolarım Türk Sanat Müziği'ne kilitli. Bu bıldırcınlar müzikle büyüyorlar, müzikle yetişiyorlar, müzikle yumurtluyorlar. Piyasada satılan yumurtalardan büyük yumurta yapıyorlar. Yüzde 90-95 verim alıyorum. Çünkü hayvanlar strese girmiyorlar. Normalde insandan korkarlar, strese girmedikleri için müzik eşliğinde ürkmezler." dedi.

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI

Bıldırcın yumurtasının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Yelboğa, "Bıldırcın yumurtasının astım, bronşit gibi hastalıklara faydası olduğu biliniyor. Özellikle çocukların gelişiminde de katkısı var. Çok faydalı bir ürün. Ama tohumlu olmak şartıyla. Marketlerde satılan yumurtalarda tohum yok. Çünkü dişinin arasına erkek koymuyorlar. Onlar tohumsuz oluyor. Tohumlu yumurtanın büyük faydaları var. Doğal viagra olduğu tıbbi olarak kanıtlanmış durumda." diye konuştu.